Grande Fratello Vip: il gesto della figlia di Dayane Mello che ha commosso il web

Dayane Mello non è stata la vincitrice di questo Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata battuta al televoto da Pierpaolo Pretelli. Prima della sua eliminazione, però, il conduttore Alfonso Signorini le ha organizzato una bellissima sorpresa.

Le ha fornito la possibilità di abbracciare sua figlia Sofia dopo 6 mesi di distanza. Una volta uscita dalla casa, la bella 32enne ha abbracciato sua figlia, scoppiando a piangere alla sua vista. La piccola al fianco della mamma ha esclamato: “Mamma mi sei mancata tanto, non ci lasciamo più”.

La bambina, già molto matura nonostante la giovanissima età, ha anche raccontato che per poterla vedere ha dovuto fare il tampone. Per questo motivo in modo ironico ha detto: ”Cosa non faccio per te”. Tutti sono rimasti spiazzati, in primis Alfonso Signorini, il conduttore di questa edizione.

LE PAROLE DELL’ EX SUOCERO ATTILIO – Prima di uscire dalla casa più spiata d’Italia, Dayane ha avuto la possibilità di vedere il suo ex suocero, ovvero il padre del suo ex compagno Stefano Sala. L’uomo gli ha dimostrato sostegno e amore dicendo: “Hai dimostrato veramente quello che sei, nel bene e nel male”.

DAYANE MELLO RIVEDE IL PADRE – La ragazza ha avuto anche la possibilità di vedere suo padre e suo fratello Juliano in collegamento dal Brasile. In quell’occasione la modella sudamericana non ha potuto trattenere le lacrime. A quel punto il fratello ha detto: “Siamo una grande famiglia”. Per vedere il video completo clicca qui.