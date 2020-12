Grande Fratello Vip: il lutto di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare di un episodio spiacevole vissuto in passato. Si tratta di un grave lutto che l’ha molto segnata. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

IL RACCONTO DI CECILIA CAPRIOTTI – Nel corso della puntata andata in onda Venerdì 18 dicembre Cecilia Capriotti è entrata a far parte del Grande Fratello Vip, insieme a Mario Ermito, Carlotta e Andrea Zenga.

Sono trascorsi pochi giorni dal suo ingresso eppure la ragazza ha già fatto breccia nel cuore dei coinquilini, così come in quello del pubblico. E’ molto simpatica, anche grazie alle sue battute che quotidianamente fa con i suoi compagni.

La giovane donna però ha mostrato di avere dentro un mondo di sofferenza. Lo testimonia il suo racconto poiché ha vissuto un vero e proprio dramma. A Verissimo aveva raccontato del lutto che l’aveva fatta molto soffrire.

IL LUTTO DI CECILIA CAPRIOTTI – Quando la ragazza aveva soli 2 anni e mezzo ha perso il suo papà. Questo non ha potuto non avere degli effetti sulla sua vita, come per esempio gli attacchi di panico a soli 14 anni. E’ stata addirittura completamente muta per circa tre anni.