Grande Fratello Vip: il messaggio di Fede Rossi alla fidanzata Paola Di Benedetto

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Siamo giunti quasi al termine di questa edizione 2020 del Gf Vip e proprio ieri sera è stato annunciato il nome della terza finalista. La finale andrà in onda proprio la prossima settimana in diretta come sempre su canale 5.

PAOLA DI BENEDETTO: PROSSIMA FINALISTA – Ieri sera Paola Di Benedetto era in nomination con Antonella Elia e Licia Nunez. Si è guadagnata il posto in finale rispetto alle altre due. A dover lasciare la casa è stata Licia Nunez insieme ad Antonio Zequila.

I NOMI DEGLI ALTRI FINALISTI – Dopo Sossio Aruta, anche Aristide Malnati si era guadagnato il posto da finalista nella puntata che andrà in onda la prossima settimana. Aveva dunque vinto il televoto contro la modella italiana Sara Soldati. Aveva dichiarato di essere molto onorato di aver raggiunto questo risultato. Dunque oggi i finalisti accertati sono tre: Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati.

LA DEDICA DI FEDERICO ROSSI SUI SOCIAL A PAOLA DI BENEDETTO – Ancor prima che si sapesse il nome della terza finalista, Fede Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, le aveva fatto una dedica sul suo profilo Instagram. Ecco, infatti, quanto aveva scritto: “Ho vissuto questo distacco in maniera positiva, pensando a tutte le belle emozioni che avremmo vissuto una volta finita questa esperienza e ha funzionato”. E ancora: “L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose. Ci siamo quasi, non mollare”

PAOLA DI BENEDETTO E FEDE ROSSI: PRESTO VICINI – E’ chiaro che i due ragazzi si manchino molto, ma manca davvero poco, e potranno rivedersi. Dovranno attendere, infatti, solo una settimana, giusto il tempo della finale la prossima settimana. Nel frattempo anche Paola Di Benedetto manda continuamente messaggi al fidanzato tramite tv, tanto che sembrerebbe avergli scritto una lettera in modo che lui possa ricordare della sua esperienza.

IL MESSAGGIO DI FEDE ROSSI IN DIRETTA PER PAOLA DI BENEDETTO – Ieri sera in diretta Fede Rossi ha poi inviato un messaggio in diretta alla sua fidanzata: “Dopo questa esperienza non ci sarà nulla che potrà tenerci divisi per tutto questo tempo”. Infine ha dichiarato di essere triste perché la quarantena gli impedirà di vederla subito: “Pensare di non riuscire a vederti dopo tre mesi, mi fa male”.