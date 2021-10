Grande Fratello Vip: il momento di sconforto di Soleil

Per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata una litigata che ha coinvolto molti concorrenti all’interno della casa. Il tema era molto delicato: il razzismo.

SOLEIL, PROTAGONISTA DEL LITIGIO – Soleil Sorge è stata la protagonista del litigio, in quanto mentre gli altri concorrenti stavano discutendo, avrebbe detto ad Ainett Stephens e a Lulù di “urlare come delle scimmie”. Ovviamente sono iniziate le polemiche.

LA POLEMICA SUI SOCIAL – Sui social hanno subito parlato di razzismo. Giovedì poi Soleil ha avuto un crollo emotivo. Ainett Stephens non si arrende però, in quanto ha dichiarato: “L’hanno sentita tutti, questa non gliela faccio passare”, mentre era impegnata a parlare con Alex Belli.

L’INTERVENTO DI DUE CONCORRENTI – Nella litigata sono intervenute anche Manila Nazzaro e Jo Squillo, le quali hanno cercato di convincere Soleil che il suo atteggiamento era stato sbagliato. Per esempio Ainett da giovane era oggetto di scherno di commenti razzisti e anche la figlia della Fico veniva preso in giro per i capelli ricci e considerata una ”scimmia”. Insomma quelle parole possono fare male e bisogna ”rispettare il dolore altrui”, ha dichiarato Manila Nazzaro.

Quindi Soleil ha dichiarato: “Io sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste! Ma come si permettono? Mi viene da piangere. Se avessi voluto offendere Ainett avrei detto ‘sembri una scimmia’, no? Questo accostamento razziale è sbagliatissimo”.