Grande Fratello Vip: il televoto di Elisabetta è stato truccato? Le prove del web

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, è stata decretata l’uscita di Guenda Goria, a favore di Elisabetta Gregoraci. Questa decisione da parte del pubblico ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Molti telespettatori non si aspettavano, infatti, che l’ex di Briatore venisse salvata. Nella precedente nomination, infatti, era stata decretata la sua eliminazione.

Su Twitter, nel frattempo, si è sollevata una polemica perché alcuni utenti hanno pubblicato delle prove che testimonierebbero il fatto che i voti siano stati truccati dalla produzione. Il motivo sarebbe che Elisabetta dovrà restare nella casa del Gf solo per fare audience.

LE ACCUSE AL GF VIP DI AVER TRUCCATO IL TELEVOTO – Sono diverse le accuse mosse contro la produzione del Gf e Elisabetta Gregoraci. Innanzitutto va detto che ieri la donna è stata salvata con una percentuale molto alta che ha lasciato tutti stupiti, soprattutto se si tiene conto del fatto che la volta precedente fu decretata la sua eliminazione. In quell’occasione, però, la produzione e Signorini annunciarono che quel televoto non decretasse l’uscita dalla casa.

Altri utenti hanno poi notato che quando Elisabetta non era tra i probabili nominati, la produzione ha mandato al televoto persone che avevano avuto una sola votazione. Ieri, invece, che la donna sarebbe potuta andare di nuovo in nomination, gli autori hanno preferito non considerare coloro che sono stati nominati da un solo membro della casa.

LE ACCUSE RIVOLTE A ELISABETTA GREGORACI – Alcuni utenti su Twitter, inoltre, hanno condiviso degli screen con delle percentuali anomale di voti. Sono stati fatti anche dei confronti con le votazioni della settimana scorsa. Queste testimonianze mostrano come sia ambiguo il fatto che Elisabetta Gregoraci non sia uscita, vista la quantità di persone che la vorrebbero fuori. La showgirl, stando ad alcune ipotesi, avrebbe potuto pagare anche la produzione allo scopo di restare nella casa. Intanto per vedere la foto incriminata clicca qui.