Grande Fratello Vip: il video divertente di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

E’ ormai passato un mese dalla conclusione del Grande Fratello Vip e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno ancora insieme. Sono molto innamorati e continuano a postare foto e video che li ritraggono insieme più felici che mai. Ultimamente hanno postato un video molto divertente che ha fatto sorridere tutti i fan.

IL VIDEO DI ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVò – Su Instagram, Andrea Zenga ha pubblicato un video mentre si allenava. Ha deciso così di invitare la sua fidanzata Rosalinda Cannavò ad allenarsi con lui, ma la bella siciliana ha risposto così: “Non ho voglia, non sto molto bene perché mi fa male il dente”.

Il ragazzo però ha deciso di rispondere così: Sei falsa, non hai voglia e basta”. Ovviamente si è trattata di una risposta ironica che ha fatto sorridere tutto il mondo del web. In questo modo ha dimostrato sicuramente di essere molto affiatati e di amarsi davvero.

Inoltre Andrea Zenga ha aggiunto: “Se rimani in diretta mi fai aumentare le views”, ma la ragazza ha subito ribadito: Ma non é vero, non hai bisogno di me per le views”. Era molto divertita e i due hanno sorriso insieme. Il web è così impazzito per i due innamorati.

LA STORIA DI ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVò AL GRANDE FRATELLO VIP – Coloro che hanno seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sanno che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono incontrati nel Grande Fratello Vip. All’epoca la 28enne siciliana ha rotto la sua precedente relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli. Nel frattempo Dayane Mello è convinta che i due abbiano finto per far parlare di loro, ma sarà così? Lo scopriremo nel futuro.