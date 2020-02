Grande Fratello Vip: il web sospetta una chiusura anticipata del programma. Cosa sta succedendo?

Prosegue ogni settima la messa in onda del Grande Fratello Vip. Come tutti voi saprete quest’anno a condurlo è il giornalista e noto opinionista Alfonso Signorini. Quest’ultimo è appoggiato da Wanda Nara e Pupo. Nonostante però il programma continui ad andare in onda non mancano le continue polemiche e le difficoltà della messa in onda, soprattutto nelle ultima settimane. Ecco cosa sta accadendo.

GRANDE FRATELLO VIP: GLI ASCOLTI CALANO, SI PARLA DI ASCOLTI AI MINIMI STORICI – Come dicevamo, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta avendo dei problemi di ascolto. L’ultima puntata ha raggiunto solo il 18% di ascolti. Il pubblico pare essersi stufato di vedere in tv sempre gli stessi personaggi e addirittura le stesse cose. Alfonso Signorini, infatti, l’ultima puntata aveva fatto degli scherzi ad alcune concorrenti riusciti molto male.

GRANDE FRATELLO VIP: GLI SCHERZI DI SIGNORINI, IL PUBBLICO CHIEDE LA CHIUSURA ANTICIPATA –Alfonso Signorini, dunque, ha fatto degli scherzi ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip poco credibili. Per esempio lo scherzo a Paola di Benedetto e ad Adriana Volpe. Inoltre la discussione avvenuta con Pago e Serena circa l’intervista fatta ad Alessandro Graziani si è rivelata un vero floop. Infatti Pago era già a conoscenza di tutto. Il pubblico dunque chiede una chiusura anticipata. Vedremo davvero una finale prima del tempo? Come reagirà Mediaset? Staremo a vedere.