Grande Fratello Vip: incidente per il marito di Fernanda Lessa

Sono stati attimi di paura quelli condivisi sui social da Fernanda Lessa, ex gieffina dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020. Pare che il marito abbia avuto un grave incidente in casa e abbia avuto bisogno dei soccorsi della Croce Rossa Italiana.

PAURA PER FERNANDA LESSA: L’INCIDENTE DEL MARITO – Il marito stava sistemando la sua moto in uno spazio esterno della sua abitazione. Nel dettaglio pare stesse saldando dei pezzi, ma non stava usando gli occhiali che fungono da protezione per questo genere di operazioni. Potrebbe quindi essere stata la mancanza di protezione che ha fatto finire qualcosa negli occhi di Luca Zocchi, o anche una scintilla. L’uomo ha avuto bisogno, per questo, dei soccorsi immediati.

LE FOTO DI FERNANDA LESSA IN MERITO ALL’INCIDENTE DEL MARITO – Fernanda Lessa ha pubblicato tempestivamente delle foto di alcuni uomini vestiti con tutte le protezioni necessarie a causa del Coronavirus. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo e quasi immediato tenendo conto della drammatica situazione che l’Italia sta vivendo in questo periodo.

FERNANDA LESSA: LE PAROLE PER I SOCCORSI – La donna ha voluto così ringraziare i soccorsi che hanno aiutato subito il marito: ”Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite #crocerossaitaliana in versione #xfiles per in 5 minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni”.

COME STA LUCA ZOCCHI ADESSO? – Fernanda Lessa ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito sul letto. Questo è proprio il simbolo del fatto che il marito adesso sta più che bene. Nulla di grave dunque e tutto è finito per il meglio per Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi.

PAOLA DI BENEDETTO ATTACCA FERNANDA LESSA – Fernanda aveva attaccato inizialmente Paola Di Benedetto di essere ingrassata in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma la vincitrice di quest’anno le ha risposto così: “Se alla fine di un percorso così bello ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste”.