Grande Fratello Vip: incidente per Pierpaolo Pretelli, deve farsi visitare

Nelle ultime ore, Pierpaolo Pretelli, ha avuto un incidente nella casa. Il giovane ragazzo stava giocando a carte con gli altri suoi compagni quando ha urtato, in modo abbastanza forte, il ginocchio contro il tavolo.

La botta, come già anticipato, è stata abbastanza forte. Per questo ha avuto il bisogno di andare in confessionale per una visita. Un medico lo ha così soccorso e gli ha fatto la diagnosi. Scopriamo, però, nel dettaglio cos’è successo.

L’INCIDENTE DI PIERPAOLO PRETELLI – Quando Pierpaolo ha urtato con il ginocchio ha sin da subito sentito un forte dolore. Per questo si è recato subito in confessionale per fare la visita. Quando è uscito il ragazzo ha portato con sé del ghiaccio da mettere sulla parte che gli faceva male. Tutti si sono sin da subito preoccupati.

In ogni caso si è trattato di un incidente di poco conto per Pierpaolo e nel giro di qualche giorno non dovrebbe più sentire dolore. A stargli vicino in questo periodo ci sarà sicuramente Giulia Salemi, la sua nuova fiamma incontrata nella casa.

PIERPAOLO E GIULIA SALEMI: SARà AMORE? – Nelle ultime ore i due si sono parlati e hanno confessato i reciproci sentimenti. Tra i due c’è una forte intesa e un affetto incondizionato. Si trasformerà in vero e proprio amore? Nel frattempo la famiglia di Pierpaolo ha invitato il figlio ad evitare certe situazioni, poiché ha un bambino a casa, il piccolo Leo. Ad ogni modo non ci resta che attendere per scoprire le prossime novità!