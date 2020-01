Grande Fratello Vip, Ivan ci prova con Clizia: “Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?”

Dentro la casa del Grande Fratello Vip iniziano a formarsi le prime coppie, si svelano gli interessi. Questo è successo con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto flirtare con Clizia Incorvaia.

LE AVANCES DI IVAN – L’ispanico, noto per essere salito sul trono più ambito di Canale 5, sembra interessato all’ex moglie di Francesco Sarcina. Proprio per questo, ieri ha voluto tastare il terreno, ponendo una domanda alla donna. All’ammissione di amare la Spagna, Gonzalez ha colto la palla al balzo, stuzzicando così Clizia: “Quindi ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?”. Questa domanda inaspettata, ha fatto arrossire la Incorvaia che ha risposto così: “Per avere un fidanzato spagnolo devo vivere in Spagna! Dove lo conosco uno spagnolo qui in Italia?”. Lo spagnolo, però, non si è arreso: “Puoi incontrarlo al GF, a Roma, a Milano…puoi incontrarlo ovunque”. Con l’appoggio di Antonio Zechila, Ivan ha continuato: “Si vede che non sei mai stata con uno spagnolo, perché poi dopo non ti stacchi!”.

IL TRIANGOLO – Dalle risposte della donna, sembra proprio che Clizia abbia declinato ogni tipo di avances dell’ex tronista. Sebbene Ivan si mostri interessato all’Incorvaia, lei sembra interessata a un altro inquilino della casa. Si tratta di Paolo Ciavarro con cui Clizia sembra aver trovato un’ottima sintonia. Sembra proprio che in quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip stia nascendo un triangolo. Chi dei due riuscirà a far breccia nel cuore di Clizia?