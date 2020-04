Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez attacca l’ex fidanzata Sonia e alcuni concorrenti del reality

Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a far parlare di sè. Stavolta ha attaccato la sua ex Sonia ed ha parlato, sia negativamente che positivamente, di alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

IVAN GONZALEZ: LE PAROLE PER PAOLA DI BENEDETTO – Durante un’intervista Ivan ha cominciato a parlare della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benetto: “Giusto il suo trionfo. Paola Di Benedetto è una ragazza sincera e leale. Ha fatto un bellissimo percorso. Non ha creato pettegolezzi ed è stata fedele al suo fidanzato Federico Rossi fino alla fine. Questo il pubblico lo ha apprezzato”. A Novella 2000 ha anche speso parole di stima per Andrea Denver.

IVAN GONZALEZ PARLA DI CARLOTTA MAGGIORAN – La nota miss aveva battuto proprio Ivan al televoto. Quest’ultimo è costato al modello l’uscita dalla casa. “Ero al televoto con Carlotta, ex Miss Italia. Lei era molto amata dal pubblico. Ha un figlio, un marito, rispecchiava più la realtà del telespettatore. Diceva di voler tornare a casa, piangeva continuamente. Chi vota è così: più dici che vuoi uscire dal gioco, più ti fanno restare. Robe da matti, direi”.

IVAN GONZALEZ: ‘CHI PIANGE NEI REALITY LO FA PER STRATEGIA’ – Rispondendo ad una domanda di Novella 2000 durante la sua intervista, Invan avrebbe lasciato intendere che chi piange nei reality lo fa per strategia e per colpire di più il pubblico. Sono strategie che utilizzano quasi tutti i concorrenti per impietosire l’audience”.

IVAN GONZALEZ ATTACCA SONIA: ‘HA DETTO TANTE BUGIE ‘ – Ivan poi non ha risparmiato nemmeno la sue ex Sonia Pattarino, conosciuta durante il suo percorso a Uomini e Donne e poi scelta. ”Si è comportata malissimo nei miei confronti. Ha iniziato a sputare veleno sui social, alimentando l’ostilità della gente verso di me… Ha detto tante bugie […] Forse cercava visibilità? Sono situazioni che per me sono semplicemente inaccettabili”.

IVAN SVELA LA MOTIVAZIONE DELLA FINE CON SONIA PATTARINO – Ivan ha poi finalmente svelato la causa della fine della sua storia con Sonia. Fino ad ora entrambi avevano taciuto ma ora è stato finalmente dichiarato dal ragazzo stesso. “Sonia ha 32 anni, era pronta per avere figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa, possessiva”. “Quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinavano a me. Ma dico: ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, lo hai conosciuto in tv. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano?”.