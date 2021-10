Grande Fratello Vip: Jessica Selassié riceve un aereo da uno spasimante, di chi si tratta?

Oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip 6 è arrivata una sorpresa per una delle principesse Selassié. Stiamo parlando di Jessica. In particolare è arrivato un aereo con un messaggio. Ricordiamo che questi episodi accadono da anni nella Casa.

IL MESSAGGIO PER JESSICA SELASSIé – Nel messaggio c’era scritto: “Jess sei stupenda. Scrivimi Dr. G”. Il tutto arricchito dalla presenza di due cuoricini. Tutti si sono subito chiesti chi sia questo Dr. G. Sospettando che la principessa Jessica Selassié non avrebbe detto qualcosa.

quindi cosa non ha detto la principessa agli altri coinquilini? Notiamo, però, che la prima delle sorelle ad essersi accorta dell’aereo è stata Lulù. E proprio per chiamare la sorella ha detto: “Dr. Giulio”. Forse questo sconosciuto si chiama Giulio? Ma è davvero un dottore o si tratta di uno pseudonimo per non farsi riconoscere dal pubblico?

Gli altri concorrenti sono rimasti molto curiosi e sicuramente nelle prossime ore, ma forse anche nei prossimi giorni, cercheranno di indagare. Jessica Selassié rivelerà qualcosa? Intanto arriva l’indizio di alcuni utenti del web.

CHI è IL MEDICO? – Il medico in questione forse sarebbe il dottore Giulio Giammaroli, medico in chirurgia estetica. Quest’ultimo, nella sua pagina Instagram, aveva sponsorizzato dei trattamenti estetici fatti proprio alle principesse Selassié. Non solo, tra le foto c’è anche Soleil Sorge. Per vedere la foto clicca qui.