Grande Fratello Vip: Karina Cascella critica una concorrente

È andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Non sono mancate le novità e le sorprese. Si è parlato ancora una volta di Serena Enardu e Pago. I due hanno infatti avuto una pesante discussione per alcune dichiarazioni fatte da Alessandro Graziani, ex tentatore del programma Temptation Island Vip.

KARINA CASCELLA DICE LA SUA SU PAGO E SERENA ENARDU – Karina Cascella aveva già precedentemente commentato alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Per esempio aveva detto la sua su Serena e Pago e aveva sottolineato il fatto che non riusciva a condividere alcuni atteggiamenti avuti da lei all’interno del programma col suo tentatore Alessandro Graziani. Non condivideva, peró, nemmeno alcuni atteggiamenti avvenuti subito dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

KARINA CASCELLA CRITICA UN’EX CONCORRENTE DEL GF VIP – Nelle ultime ore ha fatto una Instagram stories nella quale ha scritto che non ama particolarmente Barbara Alberti. Ha dichiarato, infatti, che la donna spesso usa la sua cultura per rivolgersi agli altri con arroganza.