Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli farà parte del cast?

E’ quasi tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore sarà ancora una volta Alfonso Signorini, che quest’anno ha riscontrato un grande successo, soprattutto in merito agli ascolti. I nomi dei possibili partecipanti cominciano a circolare sul web e uno in particolare ha fatto molto discutere.

Stiamo parlando infatti, di una nota soprana, ovvero Katia Ricciarelli. Lo scoop è proprio di oggi. Il magazine ”Chi” ha dato la notizia con un articolo firmato da Alberto Dondolo. E’ dunque confermato. La donna ha deciso di mettersi in gioco per far emergere di sé tutti gli aspetti: pregi e difetti.

KATIA RICCIARELLI AL GRANDE FRATELLO VIP – L’ex di Pippo Baudo a quanto pare ha concluso la trattativa. Insomma è stato tutto confermato. Certo, non è da escludere un ulteriore cambio di programma, magari la cantante potrebbe ripensarci. Per ora, però, sembra essere abbastanza convinta.

Ad aiutare la cantante Katia Ricciarelli nella scelta, è stato sicuramente anche il cachet, almeno stando a quanto ha dichiarato Dandolo. Infatti pare che la cifra offertale non sia affatto bassa, anzi la somma è abbastanza alta.

Pare che la donna sia anche curiosa e contenta di andare nella famosa casa di Cinecittà. Per lei non sarebbe la prima volta che partecipa a un reality, infatti pare abbia fatto parte del cast de ”La Fattoria”.