Grande Fratello Vip: la frase di Soleil Sorge su Gianmaria, lo staff chiede provvedimenti

In questi ultimi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 6 il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ha avuto degli alti e bassi. La ragazza nell’ultimo periodo non sopporta Gianmaria e ha detto nei suoi confronti una frase che ha spiazzato tutti, finendo così per essere anche molto criticata.

LE PAROLE DI SOLEIL SORGE CHE HANNO INFASTIDITO IL WEB E LO STAFF DEL GF VIP – Infatti, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in in onda su Canale 5, l’influencer riferendosi al suo ex ha detto che è come uno scarafaggio. Inoltre la ragazza aggiunto dei particolari che hanno scatenato una vera e propria polemica. Scopriamo cos’ha dichiarato.

Soleil Sorge, riferendosi a Gianmaria Antinolfi ha dichiarato: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando“, Davide Silvestri che era presente ha immediatamente rimproverato la sua coinquilina, dicendole: “Però non esagerare“.

A quel punto su Twitter i telespettatori del GF Vip 6 si sono divisi in due: C’è chi, da una parte chiede la squalifica o dei provvedimenti seri per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e chi, dall’altra la giustifica sostenendo che si è trattato di una metafora.

LO STAFF DI GIANMARIA CHIEDE PROVVEDIMENTI – Dopo quanto dichiarato da Soleil Sorge, nella casa del Grande Fratello Vip 6, tutti coloro che seguono Gianmaria Antinolfi hanno espressamente chiesto che venga preso un provvedimento per la frase pronunciata da Soleil Sorge.

“Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è subito accorto di quanto accaduto e ha detto di non esagerare“, hanno infatti scritto sui social. Cosa accadrà? Staremo a vedere.