Grande Fratello Vip: la mamma di Pierpaolo Pretelli manda un messaggio ad Elisabetta Gregoraci

Nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen con alcuni messaggi tra la mamma di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. La mamma, la signora Margherita, ha scelto di contattare la celebre showgirl italiana per farle i complimenti.

Alcuni, però, hanno ipotizzato che tale gesto potrebbe significare una sorta di mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. Scopriamo cosa si sono dette la showgirl e la mamma del concorrente del Gf Vip.

I MESSAGGI INVIATI DALLA MAMMA DI PIERPAOLO A ELISABETTA GREGORACI – Pare che innanzitutto la signora Margherita preferisce Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi. La donna ha lasciato un commento sotto un post della Gregoraci. Dopo essersi presentata, infatti, si è complimentata con la donna per la sua bellezza.

Ha inoltre invitato la showgirl a Maratea. Ha inviato poi i suoi saluti a Nathan. Dopo poco la Gregoraci ha scelto di rispondere, l’ha ringraziata e ha mandato i saluti a Bruno.

IL MESSAGGIO INVIATO A ELISABETTA GREGORACI: UNA MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI GIULIA SALEMI? – Mamma Margherita su Giulia non si è mai pronunciata, mentre per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci ha scelto di farle diverse volte molti complimenti. L’influencer Amedeo Venza ha detto il suo punto di vista: non vede nulla di male in quel messaggio inviato, spegnendo quindi tutti i rumors che volevano che il commento fosse una sorta di frecciatina alla Salemi.

Il giovane ha anche taggato la madre di Pretelli e il fratello in modo che qualora ne avessero la necessità e ne sentissero il bisogno, avranno l’opportunità di commentare l’accaduto. Disponibile qui la storia di Venza.