Grande Fratello Vip: la piccante provocazione di Paola a Ciavarro

Sembra proprio che si stiano scaldando gli animi dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma questa volta non si tratta di litigi. Proprio oggi, infatti, Paola Di Benedetto ha rivolto una piccante domanda a Paolo Ciavarro, mettendolo in evidente imbarazzo.

LA DISCUSSIONE HOT – Il tutto ha avuto inizio da una discussione tra donne dov’era presente anche Paolo, intento a cucinare. L’argomento della chiacchierata è stato: come gli uomini slacciano il reggiseno. Tra i presenti, oltre Sara Soldati e Fernanda Lessa, c’era anche l’ex Madre Natura di Ciao Darwin che ha deciso di coinvolgere Ciavarro nella discussione. La Di Benedetto ha quindi spiegato cosa pensa: “Agli uomini piacciono il reggiseno in pizzo nero e la mutandina con i laccetti. Quando riescono a sganciare il reggiseno, vedi negli occhi degli uomini una grande soddisfazione per anni e anni di prove fatte da ragazzini”.

LA DOMANDA PICCANTE- Paola ha poi voluto avere conferma, coinvolgendo così Ciavarro. La Di Benedetto gli ha quindi rivolto una domanda piccante: “Paolo, ammettilo: non è così?”. Il ragazzo non è riuscito a non imbarazzarsi, arrossendo: “Io non sono capace di slacciare il reggiseno”. La gieffina è rimasta stupita dalla risposta del concorrente: “Mai dai Paolo, com’è possibile?”.