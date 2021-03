Grande Fratello Vip: la polemicqa sul montepremi vinto da Tommaso Zorzi

Come ben saprete, Tommaso Zorzi ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo ha avuto la possibilità di portare a casa un montepremi di circa centomila euro.

LA SCELTA DELLA BENEFICENZA – Zorzi ha però deciso di cedere in beneficenza la somma del denaro vinto. Sul suo profilo di Instagram ha spiegato inoltre che nonostante il ”nobile gesto” non sono mancate neanche stavolta le critiche.

LE CRITICHE RICEVUTE PER IL MONTEPREMI DATO IN BENEFICENZA – Ecco, infatti, cosa ha riportato Tommaso Zorzi circa le critiche ricevute per aver dato in beneficenza il montepremi: “Mi credereste se vi dicessi che é nata una polemica sul fatto che io ho donato l’intero montepremi, ovvero centomila euro del GF in beneficenza? Mi dicono che la beneficenza non si dice, ma io devo dirlo per forza perché é un programma televisivo e pubblico quindi sono obbligato a commentarlo, assurdo“.

LA SCELTA DI TOMMASO ZORZI PER LA PERDITA DEI NONNI – Tommaso Zorzi, intervistato da Vanity Fair, come riporta il sito ”La nostra tv.it”, ha dichiarato: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni“. Ha donato infatti i suoi soldi ad un’associazione che si occupa di persone anziane a testimonianza di quanto abbia sofferto lo scorso anno per la perdita dei suoi nonni.

IL SUCCESSO DI TOMMASO ZORZI DOPO IL GF VIP – Il successo di Tommaso Zorzi non si è arrestato in seguito al Gf Vip. E’ stato anche chiamato come opinionista al fianco di Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Inizialmente non sembrava essere convinto del ruolo, ma poi si è lasciato e ha accettato. E a voi sta piacendo in queste nuove vesti?