Grande Fratello Vip: la proposta di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò

Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello c’è sempre stato un bel rapporto. La loro amicizia ha cominciato a vacillare quando Rosalinda ha intrapreso un rapporto con Andrea Zenga.

La loro amicizia sembrava dunque finita, eppure oggi non è più così, o almeno così parrebbe. Rosalinda ha infatti messo da parte tutti i rancori sostenendo Dayane Mello nel giorno del compleanno di suo fratello Lucas, morto in un incidente stradale.

Dayane ha dedicato infatti a lui un pensiero sui social, sul suo profilo di Instagram. La storia è stata poi condivisa dalla stessa Adua Del Vesco. “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve”, ha scritto Rosalinda sui social e questo fa sperare in un ritorno di amicizia.

Adesso che tra di loro le cose stanno andando di nuovo per il meglio si vocifera anche di un presunto incontro. Sarebbe una bellissima notizia per tutte coloro che amano il Grande Fratello Vip e hanno apprezzato la loro amicizia.

Per ore le dirette interessate non hanno commentato l’accaduto. La Melle è negli ultimi giorni impegnata con il suo nuovo lavoro: le riprese di un videoclip con Cristiano Malgioglio per la sua nuova canzone che sarà sicuramente un gran successo.