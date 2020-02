Grande Fratello Vip: la sconvolgente rivelazione di Wanda Nara durante la puntata

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tante dinamiche che si sono create nella casa più spiata in Italia, Alfonso Signorini ha voluto parlare del feeling che si è creato in questi giorni tra due inquilini. Proprio mentre in studio si discuteva di questo argomento, Wanda Nara si è lasciata sfuggire una rivelazione su un concorrente che ha lasciato tutti a bocca aperta.

IL FEELING TRA ADRIANA E DENVER – All’occhio attento del GF non è affatto sfuggita la forte intesa che si è creata tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Nonostante entrambi i concorrenti siano impegnati, tra i due non sono mancati scambi di sguardi e anche un approccio fisico. Davanti alle domande del conduttore, Adriana si è mostrata imbarazzata.

LA RIVELAZIONE DI WANDA – Mentre in studio si discuteva del feeling tra i due concorrenti, la Nara si è lasciata sfuggire un’inaspettata dichiarazione. Riguardo a Denver, l’opinionista ha affermato: “Andrea Denver è gay, sennò non si spiega. Se mio marito mi vedesse così mi verrebbe a prendere per i capelli”. Le parole della donna hanno fatto calare il silenzio in studio, portando il pubblico a chiedersi il perché di questa affermazione. Che si tratti di un’imbarazzante gaffe o Wanda sa qualcosa riguardo al modello? A questa insinuazione, Denver ha negato una sua possibile omosessualità.