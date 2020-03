Grande Fratello Vip, le reazioni dei concorrenti per il Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha bloccato tutta l’Italia, diventando un’unica grande zona rossa. I concorrenti all’interno dei vari reality e talent sono stati informati di questa pandemia e molti non l’hanno presa bene, preoccupati per le proprie famiglie.

LE REAZIONI DEI CONCORRENTI DEL GFVIP – Le parole di Michele Cucuzza e Alfonso Signorini hanno gelato gli inquilini della casa che successivamente hanno avuto delle reazioni inaspettate. “A questo punto possiamo anche andarcene. Se tutto il mondo e l’Italia sono in questa condizione mi passa la voglia di giocare” ha esordito Antonio Zequila. Paola Di Benedetto è scoppiata letteralmente in lacrime, molto preoccupata per la sua famiglia. “Alla fine è come pensavamo noi stamattina” ha dichiarato Patrick, chiedendo un confronto immediato con gli autori per saperne di più. “Il messaggio ci è arrivato, in pratica la gente è a casa e ha bisogno di essere divertita e intrattenuta. Però deve cambiare il registro e che la regia ci desse delle direzioni” ha precisato Fabio Testi.

I MESSAGGI DELLE VARIE FAMIGLIE – I concorrenti hanno ricevuto dei messaggi da parte dei loro cari, i quali hanno cercato di rasserenarli e spronarli a continuare il gioco. “Ciao Paola, volevamo informarti che noi stiamo tutti bene, ti salutano tutti e ti seguono sempre. Goditi questa avventura serenamente e non preoccuparti di nulla” hanno dichiarato i genitori di Paola Di Benedetto. “Come vedi io sto bene, mamma Antonia sta benissimo la sento tutti i giorni, anche i cuccioli sono a casa. Sii sempre la mia guerriera gentile, ti amo con tutta me stessa” ha rassicurato Barbara Eboli a Licia Nunez. “Noi stiamo benissimo, volevo rassicurarti. Le bambine sono a casa da scuola, siamo in quarantena come tutti. Cerca di stare dentro il più possibile e continua a spaccare come stai facendo”, è il messaggio di Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa.

“Io sto bene e ti guardo da mattina a sera! Ti bacio” fa sapere la mamma di Antonio Zequila. “Ti vedo bene, sono contenta. Anche noi stiamo tutti bene stai tranquillo. Prosegui nel tuo percorso e ci vediamo presto”, è il messaggio della mamma di Aristide Malnati. “Io sto bene, va tutto bene. Tu mi raccomando tieni duro, poi quando esci vedi che viaggio che ci faremo: mare, acqua, io e te” dichiara Pietro Delle Piane ad Antonella Elia. “Volevo tranquillizzarti, stiamo tutti bene, io ho solo un po’ di voce bassa. Stai pure sereno, ti auguro di proseguire al meglio, non ti agitare! Noi ci divertiamo e giochiamo. Ti voglio bene”, sono le parole dell’ex compagna Martina Pascutti per Patrick.

Ogni concorrente ha ricevuto dei messaggi da parte della famiglia e per ora stanno tutti bene.