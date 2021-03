Grande Fratello Vip: l’ex fidanzato di Giulia Salemi manda un messaggio a Pierpaolo Pretelli

Qualche settimana fa Giulia Salemi e Abraham Garcia avrebbero dovuto incontrarsi a ”Live Non è La D’Urso”, ma lui ha preferito evitare di vederla per rispetto nei confronti del suo nuovo fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

La ragazza ha sempre sostenuto di avere una storia con Abraham Garcia ma lui ha dato una versione diversa, sostenendo di essere sentito usato. Inoltre ha affermato di aver fatto da tramite per lei affinché acquisisse notorietà in Spagna. E’ risaputo, infatti, che Abraham è noto nei reality in Spagna.

In una rivista per il settimanale ”Nuovo”, Abraham Garcia ha dichiarato: “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Per ora l’ex gieffino non ha risposto ad una tale provocazione e non sappiamo cosa deciderà di dire in merito.

LA STORIA DI GIULIA SALEMI E ABRAHAM GARCIA – In base alle parole di lei i due avrebbero avuto una relazione stabile, durata ben 4 anni. Ormai però si tratta di una storia finita alla quale preferisce non dare importanza in quanto ormai sta con Pierpaolo Pretelli.

Abraham Garcia, invece, avrebbe annunciato di sentirsi geloso di vedere Giulia con un’altra persona. Per lui è stata una ragazza speciale e l’unica fidanzata italiana che ha avuto. Il loro flirt però non è durato molto a causa di problemi legati alla distanza.