Grande Fratello Vip: Lidia Vella, ex concorrente critica il programma

Qualche tempo fa Lidia Vella ha criticato aspramente il programma del Grande Fratello Vip di cui ha preso parte qualche anno fa. La ragazza ha partecipato alla trasmissione prima che fossero trasmesse in onda quelle per Vip.

Nello specifico ha dichiarato che gli autori non ti dicono cosa fare, ma al contempo ti fanno il lavaggio del cervello. Qualche anno fa, quando la ragazza ha partecipato al programma, per lei non è stata proprio una passeggiata, in quanto entrò quando il suo ex, Alessandro Calabrese, aveva intrapreso una relazione con Federica Lepanto, altra concorrente risultata poi vincitrice.

LE PAROLE DI LIDIA VELLA – Durante un’intervista per Radio Radio alla sua amica e conduttrice Giad Di Miceli, la ragazza si è mostrata molto stupita per quanti sono rimasti letteralmente senza parole in seguito alle sue dichiarazioni. Lidia Vella, infatti ha dichiarato:

“Il contesto è quello che è, entri con la mentre stradebole. Stando là dentro te la indeboliscono ancora di più, arrivi a un punto in cui sei molto vulnerabile. Loro riescono a fare della tua mente quello che vogliono. Tu pensi che siano dalla tua parte, ma non è così. Noi siamo solo numeri per loro. I nostri sentimenti e la nostra sensibilità per loro non contano niente”.

Ha poi ammesso di aver passato dei periodi difficili e pesanti: “Sì, ho passato periodi molto molto delicati, pesanti, brutti”. Ha poi concluso: “Ok il programma, i soldi, lo share ma qua stiamo parlando di persone. A livello umano non puoi fare questo secondo me, è scorretto”.