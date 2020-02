Grande Fratello Vip: l’imbarazzante gaffe di Paolo con Clizia

Sembra proprio che anche in quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip stia nascendo un nuovo amore. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni. A piccoli passi, i due gieffini si stanno avvicinando sempre di più, perdendosi in fitte conversazioni. È stata proprio durante una delle loro chiacchierate che è avvenuta l’imbarazzante gaffe di Paolo.

L’INVITO A FREGENE – Rimasti solo loro due, Paolo ha voluto nuovamente invitare la Incorvaia, una volta fuori dalla Casa, a trascorrere una serata con lui, a Fregene. Ha le idee chiare, Ciavarro, riguardo un ipotetico appuntamento con Clizia: “Un telo e due birre”. Tutto molto romantico, se non fosse che questa idea, il figlio di Eleonora Giorgi l’ha già avuta con altre due ragazze. L’ex di Sarcina gli ha infatti ricordato: “Per me andava bene anche un’idea semplice, l’importante è che sia una cosa che non hai mai fatto”.

“Ho tempo per convincerti, vero?” – Nonostante l’imbarazzante gaffe, Paolo non si è lasciato intimorire. Ha continuato a parlare con Clizia, tentando così di convincerla e di recuperare con l’inquilina. “È un’altra cosa completamente”, si è così giustificato. Paolo ha poi continuato: “Manca tanto, hai tempo per decidere o meglio ho tempo per convincerti, vero?”.