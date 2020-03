Grande Fratello Vip, l’invito del programma ai telespettatori: “Fate come loro…casa, divano e film”

Come già ribadito dal conduttore Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti prima del previsto. Infatti, se si era deciso di posticipare la chiusura al 27 aprile, con l’emergenza Coronavirus, il programma ha deciso di finire l’8 aprile. Inoltre, i concorrenti hanno la possibilità di poter sentire i loro cari e di essere aggiornati riguardo il dramma che ha messo in ginocchio l’Italia. Oggi, il GF ha concesso ai ragazzi la possibilità di vedere un film.

DIVANO E FILM – Servendosi del mega schermo posizionato al centro del salotto, i gieffini hanno potuto vedere un film. Un’esperienza che ha fatto sentire i vari concorrenti come fossero nelle proprie casa, finendo per farli emozionare. Paola Di Benedetto, durante la visione del film: “Chissà se adesso spengono anche le luci”, una domanda a cui ha risposto Antonio Zequila: “No, non possono spegnere altrimenti da casa non ci vedono”.

“Fate come loro…casa, divano e film” – Con questa decisione, il Grande Fratello Vip vuole invitare i telespettatori a imitare i concorrenti: “Fate come loro…casa, divano e film”. Un messaggio che vuole far capire ai telespettatori di rimanere a casa, così da rispettare la quarantena che porterebbe a fermare i contagi.

UN GF MAI VISTO – Visto il dramma che sta piegando il mondo, il reality si è trovato a doversi adattare, non potendo estraniare i concorrenti da quello che sta accadendo fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ai ragazzi, infatti, è stata data la possibilità di tenersi aggiornati riguardo ai numeri di contagi, dei decessi e dei guariti da Covid-19. Un’edizione del Grande Fratello mai vista prima d’ora.

LA PREOCCUPAZIONE DEI CONCORRENTI – I ragazzi non hanno solo la possibilità di essere tenuti informati riguardo la situazione dell’Italia tramite bollettini. Infatti, per tutti è stato possibile sentire i propri affetti. Una dei concorrenti, inoltre, ha dovuto abbandonare il reality a causa di un lutto. Si tratta di Adriana Volpe che ha lasciato la casa dopo essere venuta a sapere del decesso del suocero, causato dal Coronavirus.