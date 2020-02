Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto

Durante il fuorionda del Grande Fratello Vip c’è stata un’accesa discussione tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. Ecco cos’è successo.

LITE TRA PAOLA DI BENEDETTO E ANTONIO ZEQUILA: IL MOTIVO – Come dicevamo tra i due è avvenuto un pesante litigio nel fuorionda. Ad intervenire è stato fin da subito Alfonso Signorini per capirne il motivo. Erano state mostrate delle foto di Antonio Zequila insieme a Sara. Paola Di Benedetto ha commentato la cosa dicendo: “Ci sono cose possibili e cose impossibili, la verità è questa”. Sentite queste parole, Zequila ha subito replicato: “Io ho avuto donne più giovani e più fi…e di te”.

LA REPLICA DI PAOLA DI BENEDETTO: ‘NON CASCARE NELLA CAFONAGGINE’ – Subito dopo il dibattito si è fatto sempre più acceso. “Non fare il cafone con me. La stai tartassando da tre giorni. Sei un cafone, io con te ho sempre giocato. Non è un fatto di età, ci sono cose possibili e cose impossibili tipo questa”. ha detto la Di Benedetto, mentre Zequila ha replicato: “Tu sei maleducata. Io sono stato con donne più giovani di te e più belle di te”. E Paola ancora: “Non ti si può colpire nel tuo ego. Sei cafone. Sei allucinante. A me lo vieni a dire, che ho sempre giocato con te? A me mi vieni a far la predica? Oh! Qua casca. Abbiamo toccato l’ego di Zequila, non sia mai”. I toni non si sono per niente placati e infatto Antonio ha continuato: “Sei una grande maleducata e mo mi hai rotto le scatole a dire cafone. Sei madre natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai fatto mai niente. Ma vuoi parlare con Antonio Zequila? Ignorante che non sai niente di cinema e della vita. Fatti una cultura, sei di un’ignoranza allucinante”.

LA LITE CONTINUA: PAOLA DI BENEDETTO QUASI IN LACRIME – Denver e Sara hanno provato ad intervenire per placare la tensione nella casa più spiata d’Italia. Sara soprattutto ha preso le difese di Paola Di Benedetto, la quale ha continuato: “Ma che rabbia repressa hai? Devi sfogarla in qualche modo ma non su di me. Abbiamo riso e scherzato e mo te ne esci per una minima cosa perché ti toccano l’ego smisurato che hai. Fatti curare”. E ancora: “Mi fa male perché se mi dai dell’ignorante vai a prendere dei punti su cui la gente mi ha sempre massacrato”.