Grande Fratello Vip: lite tra Elisabetta e Tommaso per la clip di Matilde: ”Sei una para**la”

Nelle ultime ore i concorrenti del Gf Vip hanno ricevuto un videomessaggio da Matilde Brandi, ex coinquilina, nel quale ha parlato apertamente ad alcuni ex concorrenti che l’hanno accompagnata durante l’avventura televisiva. Le sue parole, però, hanno scatenato una lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi.

Tommaso ha accusato Elisabetta di parlare sempre bene di Matilde perché non sarebbe altro che una ”para**la”. La donna non ha potuto non perdere la pazienza di fronte ad una tale affermazione e dunque ha cominciato ad attaccare il web influencer.

LA CLIP DI MATILDE BRANDI AI CONCORRENTI DELLA CASA DEL GF VIP – Nel videomessaggio la donna ha speso parole buone per i coinquilini con i quali ha legato di più, mentre nei confronti di Guenda non è stata molto gentile. Ha detto che vive nel riflesso di sua madre e che dovrebbe far qualcosa per emergere di più. Ha inoltre accusato Stefania per aver sacrificato un’amicizia per riuscire a giocare meglio. Per quanto riguarda Maria Teresa, infine, ha dichiarato che la donna ha scritto un copione che sta seguendo all’interno della casa.

LA LITE TRA TOMMASO ZORZI E ELISABETTA GREGORACI – Tommaso Zorzi non ha gradito le parole della donna, mentre la Gregoraci l’ha difesa. A questo punto l’influencer ha accusato la celebre showgirl di non avere il coraggio di mettersi contro Matilde. Elisabetta, invece, ha detto che non se la sente di parlare male di lei perché le vuole bene e la stima tanto. I toni, però, si sono accessi e non sono mancate tra i due parecchie parolacce.

Zorzi ha affermato che il video di Matilde sembrava studiato a tavolino poiché appariva come se stesse recitando un ruolo. Ha chiamato la Brandi falsa poiché ha aspettato di uscire per dire quello che realmente pensava dei suoi compagni.