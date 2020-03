Grande Fratello Vip: Ursula Bennardo ha compreso il gesto della Marini

Pare sia avvenuto un altro litigio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, questa volta i due protagonisti sono Valeria Marini e Sossio Aruta. Ad intervenire nella lite, ancora una volta, fuori dalla casa è stata Ursula Bennardo. Quest’ultima, stavolta, si è schierata dalla parte di Valeria Marini, stupendo tutti.

GRANDE FRATELLO VIP: LA LITE TRA SOSSIO ARUTA E VALERIA MARINI – Come vi abbiamo precedentemente accennato, tra Valeria Marini e Sossio Aruta è avvenuta una discussione. Il motivo pare sia stato il fatto che Valeria in una catena di salvataggi abbia optato per salvare Licia e non Sossio. Questo comportamento non è affatto piaciuto a Sossio che ha subito iniziato ad attaccare la showgirl.

URSULA BENNARDO SI SCHIERA DALLA PARTE DI VALERIA MARINI – Come già accennato, Ursula Bennardo è intervenuta nella discussione questa volta per difendere la storica amica, Valeria Marini. In particolar modo ha dichiarato di aver compreso la strategia della Marini che era appunto la seguente: ha preferito salvare Licia poichè credeva che sicuramente qualcun’altro avrebbe salvato Sossio. Invece così non è stato in quanto è finito inizialmente in nomination. Va tenuto conto del fatto che però nonostante la nomination, il pubblico lo ha premiato facendolo passare direttamente in finale.

COME REAGIRA’ SOSSIO ARUTA ALLA PRESA DI POSIZIONE DI URSULA BENNARDO? – La Bennardo dunque ha compreso la strategia della donna, restando però sempre e comunque affianco a quello che è il suo compagno, dal quale ha avuto anche una figlia. Ma Sossio come prenderà questa questa decisione di Ursula? Per ora non ne sa nulla. Intanto vi lasciamo qui la foto del post Instagram di Ursula nel quale ha difeso Valeria Marini: