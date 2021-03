Grande Fratello Vip: lo scherzo di Tommaso Zorzi da parte delle Iene

Le Iene dopo aver puntato Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Francesco Oppini, hanno deciso di fare uno scherzo a Tommaso Zorzi. I telespettatori si sono divertiti molto a guardarlo, ma per il vincitore del Grande Fratello Vip non sono stati di certo bei momenti.

A parlarne su Instagram è stato lo stesso ragazzo, attualmente web influencer. Naturalmente non ha potuto anticipare niente di quanto è accaduto. Ha ammesso però di essersi sentito male, perché il rischio a tutto ciò erano due anni di carcere.

LO SCHERZO DELLE IENE A TOMMASO ZORZI – Nello scherzo era complice un legale e la sua vecchia nemica Sonia Lorenzini, con la quale sappiamo che ha fatto pace all’interno del Gf Vip. Al momento non possiamo sapere la ragazza che ruolo avesse nella vicenda. Per ora Zorzi non ha potuto dire di più.

Dunque Tommaso non ha proferito parola sul suo futuro scherzo, ma si è augurato che lo facciano vedere presto in televisione in modo tale che i fan possano condividere, ma soprattutto capire la sua agitazione.

A parte questo piccolo intoppo, tutti i concorrenti del Gf Vip, Tommaso Zorzi compreso, sono tornati alla loro vita normale. L’esperienza al Gf Vip li ha sicuramente cambiati, ma Zorzi ha ripreso la sua vita di sempre, tornando a fare il web influencer.