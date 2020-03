Grande Fratello Vip: Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ha attaccato alcuni concorrenti della casa

Continuano i malumori all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non bastano le continue discussioni tra Antonella Elia e Valeria Marini, che non sono certo terminate. Un nuovo litigio era avvenuto tra Fernanda Lessa, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Antonella Elia (ancora una volta) e Andrea Denver.

IL LITIGIO TRA I CONCORRENTI: LE PAROLE DEI RAGAZZI – I vari partecipanti al litigio nella casa hanno accusato Fernanda Lessa di aver finto una crisi di nervi in seguito al litigio. ‘La vipera velenosa quando è successo il casino non avete visto cosa faceva? si dava i botti qua. E poi vuole fare la preghiera…’ ha esordito Sossio riferendosi alla Lessa. E Antonella Elia ha subito ribadito: ‘mamma mia l’ho visto’, e ancora: ‘Si sono cose inaccettabili che quando c’è stato il litigio Fernanda ha avuto una della sue crisi’ poi ha detto preghiamo’ ‘lei stava lì impalata, se n’è andata proprio fuori di sè, poi quando l’avete chiamata non è venuta, stava lì così’. La Di Benedetto ha invece sostenuto di aver assistito a scene ‘paradossali’ e lo stesso vale per Andrea Denver che voleva farsi raccontare altri avvenimenti dallo stesso Sossio.

GRANDE FRATELLO VIP: INTERVIENE IL MARITO DELLA LESSA, LUCA ZOCCHI A SUA DIFESA – Secondo il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip avrebbero confuso un normalissimo dolore ai denti della moglie per una crisi di nervi. Dunque ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha appellato i concorrenti con aspre parole: troglodita a Sossio Aruta, buon samaritano ad Andrea Denver, crotalo ad Antonella Elia e definendo Paola Di Benedetto come: ‘falsa come una Vuitton in vendita in spiaggia‘.

GRANDE FRATELO VIP: INTERVIENE URSULA BENNARDO A DIFESA DI SOSSIO – Anche Ursula Bennardo, attuale compagna di Sossio Aruta, conosciuta a Uomini e Donne, dalla quale ha avuto un bambino, è intervenuta nella vicenda dichiarando: ‘I compagni\compagne e i mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un ppo’ di popolarità… lasciateli sfogare è peccato…le parole e gli insulti che usano li descrivano da soli.’ Ecco la foto della storia sul suo profilo Instagram: