Grande Fratello Vip, Luigi Matroianni ha difeso Giulia Salemi: ”E’ scorretto”

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, sono state nominate Giulia Salemi e Stefania Orlando. Arrivati ormai alla 40esima puntata, Alfonso Signorini, aveva avvisato tutti i concorrenti che ci sarebbero stati dei problemi per quanto riguarda le nomination, in quanto adesso saranno tutti contro tutti.

LA REAZIONE DI GIULIA SALEMI ALLA NOMINATION – Giulia Salemi non l’ha presa molto bene e, in seguito alla nomination, è scoppiata in lacrime, lasciandosi consolare dal suo Pierpaolo. Nello specifico non si aspettava che gran parte delle persone votasse contro di lei. Insomma una vera e propria delusione, conclusasi con un chiarimento avvenuto con Tommaso Zorzi, al quale ha anche dichiarato di voler bene.

LA DIFESA DEL TRONISTA LUIGI MASTROIANNI – Nella vicenda è intervenuto anche l’ex tronista, e ancor prima corteggiatore, Luigi Mastroianni. Questo infatti ha scritto su Instagram: “A prescindere che amo tutti quelli che sono rimasti. Fare il branco non é mai bello! É scorretto“.

LE PAROLE DI STEFANIA ORLANDO – Stefania Orlando sentendo Giulia Salemi piangere ha deciso di confortarla. Ha infatti sostenuto che molto probabilmente sarà lei ad uscire dalla casa, poiché Giulia è molto votata da casa. Insomma staremo a vedere chi sarà l’eliminata.