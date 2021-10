Grande Fratello Vip: Lulù Selassié fa una scenata a Sophie Codegoni per Manuel Bortuzzo

Ormai sappiamo che la principessa Lulù Selassié è estremamente gelosa di Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore ha fatto anche una scenata a Sophie Codegoni, che ha dovuo tranquillizzarla.

LA SCENATA DI GELOSIA DI LULù SELASSIé A SOPHIE CODEGONI PER MANUEL BORTUZZO – “Ho visto che tu gli vai sempre vicino. Tu mi avevi detto che avresti evitato di farlo e invece… Ok che cerchi di includerlo, ma tranquilla amore che ci penso io. Questo mi mette molta ansia, perché ho già tanti problemi nella mia vita. ”

”Per cui questa situazione che ho con lui mi dà tanta serenità e quindi la voglio soltanto per me. Pensavo fosse chiaro. Amore se tu puoi evitare certe attenzioni. Anche perché altrimenti mi fai malissimo. Per cortesia ti prego”. Ha dichiarato Lulù.

”Perché io non posso ancora soffrire. Cioè non posso, veramente troppe volte mi è successo nella vita una cosa del genere. Non posso permettere che accada di nuovo qui al GF Vip. Anche perché altrimenti muoio. Ha concluso Lulù Selassié, ”Ok che mi dici che non hai altri fini, vabbè, ma è meglio se puoi evitare”.

LA RISPOSTA DI SOPHIE CODEGONI A LULù SELASSIé – Poi Sophie ha risposto: “Eravamo tutti insieme a ballare. Poi se lo vedo lì da solo cerco di coinvolgerlo. Lo faccio per questo spero tu mi capisca. Pensavo davvero fosse tutto chiarito. Ti ho detto che giuravo su mia madre che non mi interessava. Era proprio una cosa per includere lui. Assolutamente è chiaro, eviterò di certo da qui in avanti. Però devo dire che non lo faccio mai con un secondo fine. Mi auguro che almeno tu abbia capito adesso che non cercavo altro se non di stare tutti insieme”.