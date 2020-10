Grande Fratello Vip: lutto per Francesco Oppini, il dolore di Alba Parietti

C’è stato un grave lutto per Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip. E’ stata proprio Alba Parietti ad informare dell’accaduto, tramite un post condiviso sul suo profilo personale di Instagram.

In molti si sono chiesti come farà Alba Parietti ad informare Francesco del grave lutto, dato che il giovane è particolarmente legato a questa persona. ”Il compagno che più mi ha saputo amare”, è così che Alba Parietti ha definito il defunto.

IL DOLORE DI ALBA PARIETTI – Alba Parietti ha salutato uno degli amori della sua vita: Lanza di Scale. La storia con quest’uomo si è conclusa diversi anni prima, ma i due erano rimasti molto legati, come dimostra il fatto che la donna gli aveva fatto una dedica per il giorno del suo compleanno.

Il lutto colpirà anche Francesco Oppini che era sempre molto vicino all’uomo come testimonia la stessa Alba Parietti: ”Hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita, sia nelle sue battaglie”. Ha poi concluso dicendo: ”Non posso immaginare questo mondo senza di te”.

Con il suo post su Instagram la Parietti ha toccato il cuore di molti e tutti i fan le hanno scritto per sostenerla in un momento così difficile e per questo tragico lutto. Al momento Francesco Oppini non sa nulla, bisognerà trovare un modo per avvisarlo.