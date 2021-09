Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo arriva come concorrente da single

Tre giorni fa, è cominciata la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sono circa 21 i concorrenti che parteciperanno al reality show, tra vecchie e nuove conoscenze. Tra i vari partecipanti, chi ha suscitato consensi tra il pubblico ad ora sembra Manuel Bortuzzo: l’ex promessa del nuoto italiano, dopo un incidente è rimasto paralizzato, ed è entrato nella casa più famosa d’Italia per dimostrare che si è tutti uguali e che tutti meritano un’opportunità.

Il sogno di Manuel, fu spezzato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Proprio durante la prima puntata ha raccontato con molta semplicità l’episodio dell’accaduto, dove fu colpito da un proiettile partito per sbaglio. Infine il ragazzo triestino ha confessato che era convito di morire, e di come abbia detto alla sua ragazza “Ti amo”, prima di perdere conoscenza.

Martina Rossi, era la fidanzata durante quel tragico accaduto. Infatti con lei c’è stata una delle storie d’amore più importanti per Manuel Bortuzzo. Entrambi condividevano la stessa passione per lo sport del nuoto, ma purtroppo la loro relazione si è concluso verso la fine del 2020. Lei fu fortemente colpita in negativo dall’episodio della sparatoria, tanto da abbandonare il nuoto, nonostante fosse uscita illesa.

I motivi per cui i due si sono lasciati non sono mai stati chiariti, ma è molto probabile che quell’episodio abbia influenzato fortemente la loro relazione. Successivamente, c’è stata una seconda storia per il 22enne triestino, cioè Federica Pizzi. Sembra proprio che lei sia stata la dolce metà di Bortuzzo prima di entrare nella casa del “Grande Fratello“. Una semplice conoscenza, il quale è terminata prima che diventasse un qualcosa di serio.

Per questo motivo, il giovane italiano, è attualmente single, nonostante due storie, in cui la prima è stata molto importante. Questo significa che potrà vivere l’esperienza in maniera totale, e chissà se potrà cominciare ed approfondire una nuova relazione proprio durante questo reality show.