Grande Fratello Vip, Matilde Brandi: com’è cambiata nel corso degli anni?

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip a far parte del cast stellare è Matilde Brandi. La concorrente ha fatto discutere ed emozionare con la sua storia dove è trapelato il grande amore verso la sua famiglia, le sue figlie, ma anche i problemi con il marito Marco Costantini. Ma per chi conosce la showgirl dagli albori, non è sfuggito il cambiamento avuto nel corso degli anni.

LA SUA STORIA NEL PICCOLO SCHERMO – Matilde nasce nel 1969 a Roma, diplomandosi al balletto di Roma. La sua avventura in televisione ha inizio agli inizi degli anni ’90, quando diventa la ballerina del programma Club ’92, condotto da Gigi Proietti. Da lì, per la Brandi inizia la scalata verso il successo.

Un’altra svolta per la ballerina arriva nel 1999, quando Giorgio Panariello la prende come valletta per Torno Sabato, programma di varietà che andava in onda il sabato sera.

IL CAMBIAMENTO – Nonostante i suoi 51 anni, dentro la casa più spiata d’Italia la Brandi ha mostrato un invidiabile fisico tonico e snello. È rimasta una bellissima donna, sebbene alcune differenze si notano se si osservano le foto scattate nel corso degli anni. Una cosa è però rimasta uguale: il biondo.

La concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai abbandonato la sua chioma biondo platino. Lunga o corta, la sua chioma è rimasta del colore che l’ha accompagnata dagli albori della sua carriera.

Per vedere le foto, clicca qui.