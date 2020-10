Grande Fratello Vip: Matilde Brandi rischia la squalifica

Nelle ultime ore sta circolando sul web un video che riguarda Matilde Brandi e una sua possibile squalifica dalla casa del Gf Vip. La donna ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta durante il quale si è lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno indignato.

Tutti i telespettatori, ormai, sono a conoscenza del fatto che il reality sia ormai molto rigido nel momento in cui si dichiarano frasi sgarbate, gravi insulti o espressioni sgradevoli come quelle sessiste e di altro genere. Per questo motivo, infatti, quanto detto dalla Brandi ha creato molto scalpore.

GRANDE FRATELLO VIP: LE PAROLE DI MATILDE BRANDI – La donna stava parlandoo con Maria Teresa Aruta quando ha pronunciato la parola ”fro**o”, parlando proprio in merito agli omosessuali. Questa parola, è risaputo, è spesso condannata dagli autori del noto reality show. La stessa cosa è capitata a Patrizia De Blanck che però non fu squalificata in quanto ha usato questa parola rivolta a se stessa e non a qualcun altro.

Non possiamo dire che la Brandi sia nella stessa posizione di Patrizia De Blanck. Il video in questione che sta circolando sul web ed è stato pubblicato anche dal team di Tommaso Zorzi. E’ stato anche consigliato di non accanirsi contro la donna perché ”infondo è una Lorella che non c’è l’ha fatta”, parole davvero pesanti per la nota showgirl della tv.

IL COMMENTO DI DEIANIRA MARZANO – A commentare l’accaduto è intervenuta anche Deianira che ha accusato Matilde di essere una donna davvero perfida. A suo avviso è infatti una manipolatrice che ha fatto amicizia con le donne della casa solo per restare quanto più a lungo è possibile. Non ci resta che attendere quali saranno i provvedimenti che prenderà il Gf Vip.