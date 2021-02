Grande Fratello Vip, Matilde Brandi si racconta: ”Marco Costantini mi ha lasciata con un messaggio”

Sabato la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi, è stata ospite a Verissimo. In quest’occasione ha svelato che la relazione storica con il suo compagno Marco Costantini è finita. Ha poi aggiunto: “Con lui mi sono sempre sentita una donna sbagliata”.

L’INTERVISTA A VERISSIMO DI MATILDE BRANDI – Durante l’intervista a Matilde Brandi fatta da Silvia Toffanin, la showgirl ha confessato di essere tornata single dopo 17 anni. “L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata”, ha confessato. Ha addirittura svelato che la rottura sarebbe avvenuta con un semplice messaggio.

Matilde Brandi ha avuto questa relazione per ben 17 anni e qualche anno fa aveva rilasciato un’intervista per FanPage nella quale aveva dichiarato che il compagno non era molto d’accordo che lei partecipasse al Grande Fratello Vip, programma dal quale è stata poi eliminata nell’undicesima puntata.

Stando a quanto ha riportato pare che la rottura sia avvenuta via telefono: ”Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

”Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Dalla loro unione sono nate due bambine: Sofia e Aurora. Proprio per come è finita la storia, la donna si è chiesta se lui avesse un’altra donna. ”Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più. Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”. Per vedere il video di Matilde Brandi clicca qui.