Grande Fratello Vip: Matilde Brandi svela una nuova coppia formata al Gf Vip

Dopo ogni puntata del Gf Vip viene trasmesso il Gf Vip Party. Stavolta ha partecipato anche Matilde Brandi. Durante il collegamento la showgirl ha dato una notizia che ha lasciato tutti stupiti e interdetti.

Ha specificato, in particolar modo, che tra due ex gieffini potrebbe nascere una bella storia d’amore. I giornalisti hanno provato a chiedere i nomi, ma la donna non ha voluto cedere. Ha però rivelato che c’entra sicuramente anche Mario Ermito.

MATILDE BRANDI: L’INDISCREZIONE SULLA COPPIA DEL GRANDE FRATELLO – Matilde Brandi ha annunciato di aver notato degli sguardi particolari tra due concorrenti del Gf Vip, ma non ha voluto svelare il nome. Infatti alcuni giornalisti, incuriositi dalle sue parole, le hanno domandato a chi si stesse riferendo, lei ha però dichiarato di non poter rivelare la loro identità.

Ha però poi preferito rivelare un solo nome, ovvero Mario Ermito. Il suo nome, precedentemente, era stato accostato a quello di Giacomo Urtis. Queste dicerie, circa la sessualità del ragazzo hanno suscitato non poche critiche. Quindi il tutto è stato messo a tacere dal diretto interessato.

CHI STA FREQUENTANDO MARIO ERMITO – Tra i vari nomi di cui si è parlato ci sono sicuramente Selvaggia Roma e Guenda Goria. Per quanto riguarda la prima, la Brandi ha lasciato intendere che non è lei la ragazza di cui tanto parla. Ha poi aggiunto che nelle ultime ore si sarebbe informata per rivelare ulteriori nuovi aggiornamenti.