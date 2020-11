Grande Fratello Vip: Natalia Paragoni spiega cos’è successo con Giulia Salemi

Natalia Paragoni, fidanzata del concorrente Andrea Zelletta, ha svelato quali sono i suoi attuali rapporti con Giulia Salemi, una delle ultime entrate nella casa del Grande Fratello Vip.

IL RACCONTO DI NATALIA PARAGONI – Natalia Paragoni ha raccontato un aneddoto capitato tra lei, il suo ragazzo e Giulia Salemi, ancor prima che quest’ultima entrasse nella casa del Gf Vip. “Io a Giulia Salemi la conosco perché dovevano andare in viaggio di lavoro lei e Andrea a Rio. Non abbiamo mai parlato. Io le ho fatto solo una battutina.

”L’ho incontrata prima di partire e le ho detto ‘mi raccomando, fate i bravi’. Mi sono presentata e le ho detto questa cosa. Ma era un ‘fate i bravi’ nel senso non bevete troppo e non fate troppo i matti. Lei l’ha presa come una cosa di gelosia, non so e mi ha detto ‘ma chi ti fila il tuo ragazzo’, una cosa così.”

ANDREA ZELLETTA RISCHIA LA SQUALIFICA? – Da qualche ora i telespettatori stanno criticando un gesto fatto da Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe fatto un gesto non molto carino. Per molti utenti sui social si sarebbe trattato di una vera e propria forma di bullismo.

Il ragazzo avrebbe infatti imitato il tic di Massimiliano Morra, dovuto ad un trauma cranico subito dopo un incidente per il quale avrebbe rischiato la vita a causa di una contusione celebrale. Per questo motivo così delicato, il pubblico ha subito chiesto la squalifica. Andrea Zelletta uscirà fuori dalla casa più spiata d’Italia?