In preparazione la nuova edizione del Grande Fratello Vip in arrivo da Settembre su Canale 5. Al timone anche quest’anno Alfonso Signorini, il conduttore che ormai da anni intrattiene il pubblico a casa per oltre cinque mesi con due puntate settimanali.

Durante la scorsa edizione però le cose non sono andate benissimo: i concorrenti hanno spesso avuto atteggiamenti e comportamenti che hanno destato fastidio al pubblico e non solo. A quanto pare Pier Silvio Berlusconi ha più volte richiamato Signorini proprio in merito ai comportamenti dei ragazzi durante la loro permanenza nella casa.

Alla luce di questo infatti Pier Silvio ha dichiarato di voler selezionare nel dettaglio i prossimi concorrenti per la nuova edizione ed infatti è stata già bocciata una prima lista di partecipanti.

Se molti sono stati esclusi, tanti altri stanno continuando con i provini: tra i diversi nomi che in questi giorni circolano ci sono quelli di Claudia Gerini e Ornella Muti tra le attrici, ma anche di ex parlamentari e giornalisti vari.

La figlia di Guendalina Tavassi nel cast

Per il momento è solo una voce che circola tra i corridoi ma a quanto pare la figlia di Guendalina Tavassi potrebbe far parte del nuovo cast del Grande Fratello Vip. Si chiama Gaia Nicolini, la diciottenne che sta provando a conquistare l’attenzione del pubblico.

Niente è ancora certo, anche perché come abbiamo già sottolineato, Pier Silvio quest’anno non fa sconti a nessuno: il cast sarà scelto nei minimi dettagli. Sarà pronta Gaia a rispettare tutte le aspettative di questa nuova edizione?