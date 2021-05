Grande Fratello Vip: nuovo progetto per Paola Di Benedetto?

Paola Di Benedetto ha continuato a far parlare di sé dopo la vittoria del Grande Fratello Vip avvenuta proprio lo scorso in seguito alla quale ha donato una parte dell’importo ai medici dediti alla lotta contro il Coronavirus. La giovane ha ultimamente rilasciato un’intervista per il magazine Reve, nella quale ha parlato della sua vita sportiva, ma anche dei suoi progetti futuri.

I PROGETTI FUTURI DI PAOLA DI BENEDETTO – Le piacerebbe far parte ancora del mondo della televisione. Oggi ha le idee molto chiare e ha dichiarato che le piacerebbe fare un programma a metà tra un musical e il mondo dei social. Si è lasciata molto probabilmente ispirare dalla recente esperienza nel mondo della radio.

Ha infatti dichiarato: Le diverse esperienze fatte fino ad oggi mi hanno portato a cambiare idea più volte, ma ammetto che mi piacerebbe cimentarmi in un programma ibrido, a metà strada tra social e musica. Fare l’attrice? Non mi pongo limiti.

PAOLA DI BENEDETTO: ”VADO FIERA DELLA MIA VERSATILITà” – La ragazza ha partecipato a diversi programmi nel mondo della tv ed ha lavorato anche in radio. Per questo si può parlare di versatilità, termine che la ragazza stessa ha usato riferendosi a se stessa: “Vado fiera della mia versatilità”, ha poi ha aggiunto: comunico con il pubblico attraverso un linguaggio social ma sono perfettamente a mio agio anche davanti ad una telecamera o dietro ad un microfono in radio”.

PAOLA DI BENEDETTO DICHIARA: ”SONO MOLTO PIGRA” – Paola Di Benedetto ha ammesso che non sta di certo vivendo un periodo semplice. Infatti ha dichiarato di non stare nel pieno della sua forma, nemmeno con il suo attuale fidanzato, Federico Rossi. “In realtà sono molto pigra, potendo scegliere tutta la vita serie e divano” , ha ammesso la ragazza.