Grande Fratello Vip: Pago si mostra felice e sorridente dopo la fine della storia d’amore con Serena

Pago è tornato nuovamente attivo sui social, nonostante tra lui e Serena Enardu fosse finita da poco tempo. Stavolta, forse, il cantante italiano ha voluto dare una bella notizia a tutti i suoi fan e followers. Un messaggio di positività e di felicità che ha lasciato tutti stupiti.

PAGO E SERENA: LA FINE DELLA RELAZIONE – Dopo essersi ricongiunti nel Grande Fratello Vip, a seguito della rottura avvenuta a Temptation Island, i due hanno nuovamente scelto di seprarsi. Stavolta sarà per sempre?

Non conosciamo ancora le reali motivazioni, lei aveva parlato di una ‘pesante litigata’, mentre lui aveva dichiarato di aver scoperto qualcosa di molto grave. Per ora, però, non sappiamo di più, a meno che i due non vogliano rivelarlo apertamente a tutti i loro seguaci.

PAGO: NOVITA’ IN ARRIVO? – Dopo l’uscita del suo nuovo singolo ‘tu lo sai, che è stato molto apprezzato da gran parte dei fan, Pago ha voluto dare un messaggio di positività ai suoi fan e si è mostrato allegro e sorridente.

Ha pubblicato una foto nella quali si mostra felice, nella didascalia ha scritto: ‘Non sorrido perché qualcosa di buono è successo ma perché so che qualcosa di buono sta per succedere’. Ci sono novità in arrivo? Di cosa starà parlando Pago? Intanto vi mostriamo la foto di cui vi abbiamo appena parlato, direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale: