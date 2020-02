Grande Fratello Vip, Paola confessa il tradimento di Federico: “Si, mi ha tradito”

Paola Di Benedetto, una dei concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, ha confessato il tradimento del suo fidanzato, Federico Rossi. Proprio oggi, parlando con Clizia Incorvaia, l’ex isolana ha raccontato il brutto periodo che ha attraversato quest’estate.

LA ROTTURA CON FEDE – Quest’estate, la coppia è stata al centro del gossip. Il motivo è stato il tradimento da parte di Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede. Era stata la stessa ex Madre Natura di Ciao Darwin ad annunciare la fine della loro storia tramite Instagram. Sui social, aveva fatto ben intendere il motivo che l’aveva spinta a quella dolorosa decisione. “Quando vedo mancare il rispetto non ci sto più. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla”, così aveva scritto la modella. Successivamente, tramite un indiscrezione di Chi, si era scoperto che Federico aveva tradito Paola con Emma Muscat, ex concorrente di Amici. I due, si erano incontrati a Malta, trascorrendo una notte di passione. Nonostante tutto, però, la Di Benedetto ha deciso di perdonare Federico. I due sono infatti tornati insieme a settembre.

L’AMMISSIONE DI PAOLA – La ragazza non aveva mai parlato apertamente del tradimento di Federico, non fino ad oggi. Con Clizia, Paola ha parlato nuovamente del brutto periodo attraversato con il fidanzato quest’estate. A un certo punto, la Incorvaia le ha fatto la fatidica domanda: “Si è trattato di un tradimento?”. Inaspettatamente, per la prima volta, la Di Benedetto ha confermato: “Si, esatto”. L’influencer non ha, però, aggiunto ulteriori dettagli “Purtroppo dentro al GF non posso parlare”.