Grande Fratello Vip: Paola di Benedetto e Antonio Zequila fanno un appello a Federico Rossi

Pare proprio che a Paola Di Benedetto manchi molto il suo fidanzato Federico Rossi. Ha fatto infatti un appello con Antonio Zequila proprio a lui nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip.

FEDERICO ROSSI E ANTONIO ZEQUILA: I COMMENTI DI FEDE – Pare che Antonio Zequila qualche settimana fa non avesse votato Paola di Benedetto poiché a detta sua non si era ‘spogliata abbastanza’. Proprio perché è una bella ragazza secondo lui avrebbe dovuto mostrarsi più svestita. Ascoltando queste parole Federico Rossi si è scagliato, attraverso dei Tweet, contro l’uomo, sostenendosi orgoglioso di avere una ragazza come Paola Di Benedetto.

L’ APPELLO DI PAOLA DI BENEDETTO A FEDE – Vieni a riprendere il mio cuore. Vero Antonio? Puoi fare un appello a Fede?”, ha detto Paola parlando con Aristide e chiamando in causa anche Zequila. “Digli che io mi sto piano piano avvicinando a te e che se vuole interrompere questa cosa deve venire qua.” L’attore è stato al gioco: “Caro Fede, non so se la situazione ti è chiara ma la ragazza, che è molto lungimirante, ha visto che sei un po’ assente. Quindi ti consiglio vivamente di farti vivo…”. Al momento, inaspettatamente, Fede non ha reagito, forse anche in virtù della promessa fatta a lui stesso di non commentare quello che accade all’interno della casa. Riuscirà a controllarsi?