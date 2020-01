Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro: semplice amicizia o qualcosa di più?

Come ogni anno nella casa del Grande Fratello nascono amicizie e amori, spesso duraturi oppure no. Quest’anno abbiamo assistito alla nascita di una bella amicizia tra Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

PAOLA DI BENEDETTO FIDANZATA CON FEDERICO ROSSI – Prima di entrare nella casa il fidanzato Federico Rossi, del duo Benji e Fede, ha fatto recapitare a Paola un mazzo di rose con tanto di anello per il suo 25esimo compleanno. Un gesto molto romantico se si pensa che l’anno prima il cantante l’aveva tradita con Emma Muscat. Tuttavia, nonostante il tradimento, Paola ha deciso di perdonarlo e pare che le cose ora vadano più che bene!

L’AMICIZIA DI PAOLA CON PAOLO CIAVARRO È RISCHIOSA PER LA COPPIA? – Tuttavia, la Di Benedetto ha legato molto con Paolo Ciavarro, figlio del famoso Massimo, anche lui molto bello e intelligente. La ragazza in questi giorni ha avuto un momento di sconforto che ha portato inevitabilmente Ciavarro a rassicurarla e consolarla. Tra un abbraccio e un altro Paola ha svelato che “odia farsi vedere così”. “Ma non devi assolutamente vergognarti. Tutti hanno delle fragilità pensi che io non abbia avuto momenti di sconforto? È normale, è comprensibile, anzi, ti dirò di più è bello fermarsi a riflettere” ha detto Ciavarro. “Fuori sei preso dalla vita di tutti i giorni e non affronti i problemi, il bello di questo gioco è anche il confronto con se stessi, qui dai problemi non si scappa, sei costretto ad affrontarli ed è giusto così” ha concluso uno dei protagonisti di Forum.

Alla fine Paola si è lasciata andare in un pianto liberatorio e ha risposto al compagno di” viaggio”: “Sto piangendo, non ci credo sto piangendo. Piango perché penso alla mia famiglia. Vorrei renderli orgogliosi di me”.

In molti hanno ipotizzato che tra i due possa esserci del tenero. Sarà così?