Grande Fratello Vip: Paola di Benedetto fa una dichiarazione su Federico Rossi

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha fatto una rivelazione sul suo fidanzato Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede.

SERENA ENARDU: NUOVA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP – Serena Enardu è entrata a far parte definitivamente del reality. La ragazza nel momento in cui ha incontrato il suo Pago lo ha abbracciato e baciato come se non si fossero mai lasciati e soprattutto come se il tempo non fosse mai trascorso e non avessero mai partecipato a Temptation Island Vip. Proprio in quest’occasione Paola Di Benedetto ha fatto una rivelazione.

PAOLA DI BENEDETTO SOFFRE LA MANCANZA DI FEDERICO – Paola avrebbe svelato, nel fuorionda, che le manca Federico, il suo attuale fidanzato. Ha poi rivelato che passerebbe tranquillamente una notte disinibita con lui senza alcun tipo di preoccupazione per le telecamere. Qualcuno poi le ha consigliato di non temere, poiché forse potrebbe essere chiamato come concorrente, proprio com’è successo con Serena e Pago. Lei ha però specificato che in questo momento il Grande Fratello Vip non avrebbe il budget necessario per chiamarlo come concorrente.