Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto riesce a sentire Fede telefonicamente

Continuano le registrazione del Grande Fratello Vip, nonostante la situazione italiana al di fuori della casa. Questa volta, però, non potendo andare a trovare i propri parenti come ogni anno nella casa, il Gf ha dato la possibilità ai concorrenti di sentire telefonicamente i propri cari. A svelarlo è stata proprio Paola Di Benedetto durante la diretta.

GRANDE FRATELLO VIP: I CONCORRENTI VENGONO A SAPERE LE CONDIZIONI DELL’ITALIA ATTUALI – Alfonso Signorini non ha potuto non far sapere ai concorrenti della casa, nonostante fossero blindati, la situazione difficile che sta vivendo l’Italia in questo momento. Tutti non hanno potuto non commuoversi, immagini mai viste prima in un reality show, che ha dato loro l’opportunità di sentire i propri cari telefonicamente.

PAOLA DI BENEDETTO SENTE FEDE TELEFONICAMENTE – Durante il daytime era stato mostrato che Paola Di Benedetto fosse riuscita a sentire telefonicamente suo padre per sapere come stessero andando le cose. La stessa Paola ha svelato poi in diretta di aver sentito anche il suo Fede che, come più volte detto, le manca molto. La ragazza è sembrata pure molto commossa mentre lo raccontava.

PAOLA DI BENEDETTO RINGRAZIA IL GF – Ancora in lacrime di gioia, Paola Di Benedetto non ha potuto non ringraziare il Gf Vip per le opportunità che le ha regalato: sentire suo padre e il suo fidanzato Fede, che a detto sua non vede l’ora di rincontrare una volta uscita dalla casa. ”Sono provata come tutti, a volte riesco a realizzare, a volte no”, ha detto inerente alla situazione italiana e poi ancora: “Ve ne sono grata, è stato un momento bellissimo”, riferendosi alle chiamate che ha potuto fare in collegamento.