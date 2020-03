Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto scoppia in lacrime: abbandonerà il GF?

Alfonso Signorini ha dichiarato che la convivenza nella casa del Grande Fratello Vip si prolungherà almeno fino alla fine di Aprile. Se per i telespettatori più appassionati, la cosa non può non essere che positiva, alcuni concorrenti non sembrerebbero averla presa proprio bene. Una tra queste è Paola Di Benedetto.

PAOLA DI BENEDETTO SCOPPIA IN LACRIME: USCIRà PRIMA DALLA CASA?- La Di Benedetto ha dichiarato di aver apprezzato l’opportunità che le è stata data di prolungare il suo tempo nella casa più spiata d’Italia ma ha reso noto a tutti la sua mancanza nei confronti di Federico Rossi, il suo attuale ragazzo. D’altronde Paola ha ricevuto solo una sorpresa da parte di Fede e adesso con l’emergenza sanitaria da Coronavirus gli ingressi a Cinecittà sono stati anche limitati, dunque la Di Benedetto è scoppiata in lacrime!

PAOLA DI BENEDETTO ABBANDONERà LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?- Come dicevamo, dopo aver appurato che Fede non passerà per Cinecittà e non farà ingresso nella casa per salutarla a causa delle norme di prevenzione per l’emergenza sanitaria, la Di Benedetto è scoppiata in lacrime e ha professato il desiderio di abbandonare la casa. Ma sarà vero? Non ci resta che attendere le prossime messe in onda per scoprirlo!