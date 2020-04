Grande Fratello Vip, Paola si scaglia contro un ex concorrente: “Gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, i ragazzi si sono lasciati andare a delle confessioni. Tra le tante, a lasciare senza parole sono state quelle di Paola Di Benedetto. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, la ragazza ha criticato alcuni ex inquilini, scagliandosi duramente su uno in particolare.

“Era un po’ troppo vanitosa” – Tra i vari ex concorrenti di cui ha parlato, Paola ha voluto dire la sua su Clizia Incorvania. L’ex moglie di Francesco Sarcina è stata espulsa dal programma dopo aver utilizzato un linguaggio inappropriato per un programma televisivo. Infatti, durante una discussione con Andrea Denver, Clizia lo aveva paragonato a un pentito, a un Buscetta, il noto pentito di mafia che fece crollare buona parte di Cosa Nostra. Su di lei, la Di Benedetto ha detto: “Era un po’ troppo vanitosa, però molto carina. E forse bisognerebbe trovare un equilibrio tra la bellezza, che sicuramente è bella, e il mostrare che si è tanto fieri della bellezza. Secondo me la bellezza va anche un poco protetta e non fatta esplodere”.

INTERVIENE ANDREA – A prendere la parola è stato anche Andrea Denver, parlando di Licia Nunez e degli scontri avuti con Antonella Elia e Adriana Volpe: “Direi solamente che in un paio di situazioni con Antonella e con Adriana avrei cercato un confronto faccia a faccia piuttosto che con te dare per morta la cosa e nei confronti di Adriana dirlo via confessionale. Perché in questo percorso tutte e tre avete costituito delle persone importanti, però mi è dispiaciuto più volte di questi scontri. Però io nei vostri confronti avrei reagito in maniera diversa, avrei cercato un confronto pacifico senza dover passare per vie traverse”.

“Gli avrei tirato volentieri uno schiaffo” – L’ex Madre Natura di Ciao Darwin si è scagliata duramente contro Salvo. L’ex gieffino è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo alcuni commenti fatti su Elisa De Panicis. Su di lui, Paola ha aspramente rivelato: “Visto che dobbiamo essere sinceri. Posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”.

PAOLA SBEFFEGGIA ZEQUILA – Tutti i telespettatori hanno avuto modo di assistere alle tante discussioni tra la Di Benedetto e Antonio Zequila, eliminato nella scorsa puntata. Sebbene sia ormai fuori dalla Casa, Paola ha comunque voluto prendersi gioco di lui. Discutendo con Patrik Pugliese, la ragazza ha proposto di realizzare dei gruppi Whatsapp tra i concorrenti. Due per la precisione, uno dei quali con all’interno i finalisti del programma, proponendo di mettere all’interno anche Zequila: “Facciamo una chat di finalisti. Aggiungiamo anche Antonio Zequila e poi gli scriviamo ‘Ah no scusa Anto…Abbiamo sbagliato…’ E a quel punto vedremo la scritta ‘Antonio abbandona il gruppo’…”.