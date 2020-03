Grande Fratello Vip, Paola torna a parlare del tradimento: “Bisogna trovarcisi”

Oggi pomeriggio, alcune concorrenti del Grande Fratello Vip si sono lasciate andare a qualche confessione. Come già successo in precedenza, Paola Di Benedetto è tornata a parlare del tradimento del suo fidanzato, Federico Rossi, il cantante del duo Benji&Fede. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin aveva già parlato di questa dolorosa vicenda che l’aveva portata a vivedere un brutto periodo. Fortunatamente, però, le cose si sono risolte e Paola ha deciso di perdonare Fede.

“Non faccio giochini” – Insieme alle due nuove arrivate Sara Soldati e Asia Valete, la Di Benedetto si è trovata ad affrontare il tema del tradimento. La ragazza non ha potuto non parlare della sua esperienza, ma rivelando di aver perdonato l’errore del fidanzato. “Non faccio ripicche, non faccio queste cose”spiega Paola, riferendosi al ribagare con la stessa moneta il tradimento. Ha poi continuato, rivelando: “Ho vissuto situazioni che mai avrei immaginato di vivere, poi ho perdonato. Bisogna trovarcisi. Poi dipende dall’entità del tradimento, certo fa soffrire, inevitabilmente rompe qualcosa, però si può superare. Poi – aggiunge – bisogna avere una forza incredibile per rimettere assieme tutti i tasselli. Però è una cosa che si può superare”.

LA REPLICA DI ASIA – È poi intervenuta Asia, dimostrando di avere un’idea completamente diversa dalla gieffina. L’influencer ha infatti ammesso che davanti a un tradimento, risponderebbe facendo la stessa cosa: “Io farei peggio, che devo fa. Certo che lo fo. Io so così, fino a che non finisco”.